Napoli: Rinnovo Spalletti fino al 2024, De Laurentiis ha deciso ma bisogna attendere: ecco perché

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a far firmare il rinnovo di contratto a Luciano Spalletti, c’è una opzione unilaterale nel contratto.

Con la squadra prima in classifica e la conquista degli Ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, è chiaro che si pensi a tenere Spalletti. Il tecnico ha fatto un grande lavoro sulla panchina azzurra, riconquistando la posizione Champions League al primo anno, mentre al secondo, con un mercato importante e cessioni altrettanto importanti, sta lottando per lo scudetto con 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Rinnovo Spalletti col Napoli: perché non si firma subito

La volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di tenere il tecnico sulla panchina della squadra partenopea ancorava a lungo, ma il contratto scade nel 2023. La società ha la possibilità di rinnovarlo fino al 2024 esercitando una clausola, ma prima di utilizzarla ci sarà un confronto. Ecco quanto scrive Repubblica sul rinnovo di Spalletti con il Napoli di De Laurentiis.

“Aurelio De Laurentiis non s’era pentito nonostante lo scudetto sfumato di aver voluto sulla panchina azzurra il tecnico toscano e ora è ancora più felice di averlo blindato nell’estate 2021 con un contratto lungo: due stagioni e un’opzione unilaterale per la terza, che il presidente si è riservato il diritto di esercitare entro la primavera. Per questo l’argomento del rinnovo dell’allenatore non è all’ordine del giorno, visto che le parti non hanno bisogno per continuare insieme di passaggi formali, almeno dal punto di vista burocratico. Il Napoli vuole andare avanti con Spalletti fino al 30 giugno 2024. Ovviamente servirà anche il consenso del tecnico, al di là della clausola unilaterale a favore del presidente. Per questo i due dovranno comunque incontrarsi più avanti, per fare il punto della situazione e progettare insieme il futuro della squadra, tenendo conto dei risultati che gli azzurri otterranno nel corso di questa (promettentissima) stagione. Non c’è fretta di dare annunci ufficiali e c’è di mezzo il sogno scudetto, che fino a giugno avrà la priorità. Ma lo Spalletti ter non è in dubbio. Squadra che vince non si cambia“.