Bagni zero scaramanzia: “Scudetto niente paura, il Napoli è più forte di tutti”

Salvatore Bagni parla della corsa scudetto, l’ex giocatore vede il Napoli nettamente favorito per la vittoria finale in Serie A.

In Serie A bisogna ancora giocare 23 partite dopo la pausa per i Mondiali. In tanti sono convinti in un crollo verticale del Napoli, ma invece Salvatore Bagni è di opinione totalmente opposta. L’ex giocatore azzurro ai microfoni di Tele A dice: “Gazzetta dello Sport dice che il campionato non è ancora terminato, ed ha ragione, ma solo per la lotta alle posizioni Champions League, non di certo per lo scudetto. Non si sa ancora quali saranno le squadre che giocheranno la Champions nella prossima stagione e non si può ancora stabilirlo“.

Mentre Bagni sullo scudetto vota Napoli: “Per quello che concerne lo scudetto, invece, non dobbiamo assolutamente preoccuparci. Il Napoli è troppo più forte delle altre. Mi sbilancio e dico che il campionato, anche per il vertice, finirà nelle prossime quattro partite. Se la compagine manterrà gli otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, non ci saranno storie anche se mancheranno ancora tanti match al termine della stagione. La squadra azzurra vincerà lo scudetto con un ampio vantaggio“.