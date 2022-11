Rabiot vede già la caduta del Napoli a gennaio, il racconto perverso dei media nazionali

Adrien Rabiot è convinto che il Napoli a gennaio perderà punti importanti per la corsa scudetto e la Juve ne approfitterà.

Non si capisce per quale motivo la sosta dovrebbe portare un malus, ancora di più non si capisce per quale motivo dovrebbe portarlo solo al Napoli. La squadra di Spalletti ha 8 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, anche se potevano essere di più se non ci fosse stato lo scandalo di Milan-Fiorentina. Dieci sono i punti di vantaggio sulla Juventus e 11 sulla coppia Lazio e Inter. Insomma qualche punto il Napoli potrebbe anche perderlo. Ovviamente nel calcio e nello sport non si può mai abbassare la guardia, ma il motivo per il quale gennaio sarà fatale solo al Napoli proprio non si riesce a comprendere.

Rabiot: corsa scudetto Juve e Napoli

In questi giorni non potendo attaccare gli azzurri dal punto di vista dei risultati (11 vittorie di fila in Serie A) i media nazionali stanno cavalcando l’onda della sosta. Sono sicuri che dopo il Mondiale comincerà un altro campionato, con annesso crollo del Napoli. C’è chi dice che a Napoli ci sono tanti vittimisti, ma è questo il racconto che gira, magari per aumentare spettatori e lettori.

Di un crollo del Napoli è convinto anche Rabiot che a Gazzetta dello Sport dice: “Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. L’inizio non è stato facile per gli infortuni. Non abbiamo mai giocato al completo, ma avevamo l’obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, per sfidare a gennaio il Napoli che ha fatto un inizio di stagione incredibile. Ma pure loro perderanno qualche punto per strada, sta a noi approfittarne. Dieci punti sembrano tanti, ma la stagione è lunga. Il ritorno di Chiesa e Pogba ci farà bene, come il contributo dei giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior. Insieme possiamo puntare allo scudetto. È quasi un peccato fermarsi adesso perché si è innescato un cambio di mentalità e abbiamo creato il clima giusto, con energia ed entusiasmo“.