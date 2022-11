Taveri: “Napoletani vittimisti”, ‘sbotta’ Del Genio

Mino Taveri giornalista di Mediaset ospite di Tele A parla del Napoli e parla di vittimismo in relazione ai tifosi della squadra partenopea.

Taveri durante il programma Terzo Tempo dice: “Oggi è difficile trovare difetti al Napoli, l’unico pericolo è il Napoli stesso. Anche da voi ho sentito un po’ di vittimismo preventivo, è un classico di queste terre…“.

L’affermazione del giornalista di Mediaset, di cui si sentiva un gran bisogno nei salotti napoletani, innesca la risposta di Paolo Del Genio che non vuol sentir parlare di vittimismo: “Non ce la faccio più a sentire certe cose. Vieni a Napoli e ci vieni a dire che la nostra caratteristica è quella di essere vittimisti“.

Taveri ha poi replicato: “Io non ho detto napoletani, ma meridionali, io sono meridionale. I napoletani sono scottati da quella stagione con Maurizio Sarri. Il Napoli ha otto punti di vantaggio vada per la sua strada“. Ma Taveri replica ancora ad una battuta di Del Genio ed aggiunge: “Praticamente non crescete mai. State vincendo il campionato e pensate che non fate 100 punti vi fregano? Avete tutto questo vantaggio e siete proiettati sulle polemiche“. A quel punto Del Genio aggiunge con ironia: “Stiamo andando in depressione, perché non cresceremo mai“.