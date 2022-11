Alvino pubblica una foto di Tomori: “‘Cca niscoun è fess”

Carlo Alvino in polemica con gli arbitri, il giornalista tira in ballo Tomori durante una partita di Champions League con il Chelsea.

Fa ancora discutere Milan-Fiorentina, una gara che passerà alla storia per le clamorose ed incredibili sviste arbitrali della premiata ditta Sozza-Fabbri, arbitro e Var del match. I due hanno lasciato passare un fallo netto di Tomori su Ikoné, rigore clamoroso per la Fiorentina non concesso sul risultato di 1-1. Ma i due hanno a che convalidato l’autogol di Milenkovic su cui c’è un clamoroso fallo prima su Duncan e poi su Terracciano, ma non segnalati.

“Fate vedere questo nelle scuole calcio! Ma le scuole calcio arbitrali! Questo è il fallo di Tomori in Milan-Chelsea … rigore ed espulsione! Ma in Europa si sa è un’altra musica… ed anche le scuole sono diverse o no? Ccà nisciuno è fesso!” Ha scritto Carlo Alvino.

Il giornalista ha voluto sottolineare come in Italia avvengano delle sviste incredibili, mentre in Europa certe cose non accadono. Chissà come mai!.