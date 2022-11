Insigne in prestito al Napoli, la clamorosa voce di mercato

Lorenzo Insigne a Napoli in prestito da gennaio a marzo durante la pausa del campionato MLS, è la clamorosa voce di mercato che circola.

Un giocatore di Mls in prestito in Italia durante la pausa del campionato USA, non sarebbe una novità. In passato è accaduto ad esempio con Beckham al Milan. Ma questa volta il protagonista sarebbe Lorenzo Insigne, giocatore ex Napoli che tornerebbe in Italia per vestire di nuovo la maglia azzurra, quella lasciata solo alla fine della scorsa stagione. La notizia viene lanciata da SportCafe24 e si parla di un interessamento della società azzurra, per cercare di colmare una lacuna, quella dell’assenza di un esterno mancino d’attacco al posto di Kvaratskhelia.

MLS: Insigne in prestito al Napoli

In assenza del georgiano il Napoli ha dovuto adattare prima Raspadori e poi Elmas, con il macedone che in quella posizione ha segnato anche due gol importantissimi contro Atalanta e Udinese. Ma quanto pare si potrebbe vedere di nuovo Insigne al Napoli, in prestito dal Toronto durante il campionato di MLS. Si parlerebbe di un prestito gratuito di pochi mesi, ovvero da inizio gennaio fino a marzo, quando riprende il campionato di MLS negli Stati Uniti.

Nel caso di Beckham in prestito al Milan dai Los Angeles Galaxy il prestito fu addirittura allungato, con l’esterno inglese che restò fino a fine stagione. Insigne di ritorno al Napoli, potrebbe rientrare per dare una mano alla sua ex squadra, per cercare di conquistare il titolo in Serie A.