Napoli in Turchia: De Laurentiis tratta la cessione dei diritti tv, tutte le novità

Il Napoli è pronto alla tournée in Turchia, con Aurelio De Laurentiis che vuole cedere i diritti tv per mostrare allenamenti e amichevoli.

Il presidente azzurro è tornato dagli USA e ieri ha avuto una sfuriata in Lega con 7 club che hanno lasciato la riunione, facendo infuriare sia chi era andato via, che le società rimaste. Il patron del Napoli è arrabbiato per la mancata operatività di un gruppo che la maggior parte delle volte si incontra senza decidere assolutamente nulla sul futuro del calcio italiano, perdendo occasioni economiche importanti.

Ma De Laurentiis sta ovviamente lavorando anche sul fronte Napoli, squadra al primo posto della Serie A ed agli ottavi di Champions League che deve pensare a come tenere alta la concentrazione mentale e la resistenza fisica durante la sosta.

Tournée in Turchia: il piano di De Laurentiis per il Napoli

La notizia non è stata ancora ufficializzata ma da tempo oramai si parla di un ritiro in Turchia per gli uomini di Spalletti. Antalya è la sede scelta dalla SSCN, ma non ci sono ancora i dettagli specifici. Sicuramente gli azzurri torneranno prima ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno, poi ci sarà la partenza, fissata per i primi giorni di dicembre. Per quella data ci sarà anche il rientro di Kvaratskhelia dall’infortunio, oltre che quello di Rrahmani già ristabilito.

Ecco quanto scrive Repubblica sulla tournée in Turchia del Napoli: “C’è da pianificare nei dettagli l’attività del Napoli durante la sosta del campionato ed entro fine settimana il presidente darà il suo ok alla tournée di inizio dicembre in Turchia, dove gli azzurri sono quasi certi di trascorrere una decina di giorni in ritiro ad Antalya e di disputare almeno un paio di amichevoli internazionali, di cui il numero uno del club sta trattando personalmente la cessione dei diritti televisivi“.