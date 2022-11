Romano: “Il Napoli ha messo le mani sull’astro nascente del Fenerbahce”

Il Napoli ha ipotecato Arda Guler giovane attaccante del Fenerbahce che la società di Aurelio De Laurentiis è pronto ad acquistare.

Il giocatore viene seguito da tempo da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli ha dato dimostrazione di saperci vedere lungo quando si tratta di giovani talenti. L’esempio di Kvaratskhelia è sotto gli occhi di tutti. Ma lo scouting azzurro non si ferma mai, perché solo in questo modo si possono cogliere le opportunità tecniche a costi contenuti. Ecco perché la società anche in un momento in cui la rosa è sostanzialmente completa, continua a cercare potenziali giocatore. Non è un caso che si stia trattando Pasquale Mazzocchi della Salernitana, un giocatore che può aggiungere qualità alla rosa di Spalletti, ma nessuno si fascerà la testa se non dovesse arrivare alle cifre proposte dal Napoli.

Napoli su Arda Guler: chi è il talento turco

Dalla Turchia lo descrivono con un talento immenso in grado di prendersi il numero 10 del Fenerbahce già a 16 anni. Classe 2005 viene considerato uno dei migliori talenti della Turchia degli ultimi dieci anni ed ha catalizzato l’interesse di molti club europei, uno su tutti l’Arsenal, che ha puntato da tempo il giocatore.

Nel 2021/22 ha giocato anche i preliminari di Europa League ed i gironi di Conference League e nella stagione successiva ha esordito nei preliminari di Champions ed Europa League.

Nella Superlig turca fino ad ora ha giocato 4 partite segnando 2 gol in 31 minuti.

Secondo Francesco Romano di Le bombe di Vlad, il Napoli ha messo tutte e due le mani su Arda Guler. “Nei prossimi mesi ne sapremo di più ma i colloqui col club turco lasciano pensare ad un affare molto probabile in estate. Sul calciatore ci sono anche altri club” fa sapere Romano che in estate anche quando la trattativa per Raspadori sembrava saltata ha più volte rassicurato tutti.