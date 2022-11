Kvaratskhelia ancora terapie: ha fissato un’obiettivo per la ripresa

Kvicha Kvaratskhelia sta svolgendo ancora terapie a causa della lombalgia, il giocatore pronto per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.

Il giocatore georgiano non è ancora del tutto guarito dal mal di schiena che gli ha fatto saltare le ultime tre partite della stagione. Kvaratskhelia è stato in Georgia, accolto come una superstar nel villaggio dov’è nato, per questa pausa dagli allenamenti. Ma il calciatore ha continuare a svolgere lavoro personalizzato, così da farsi trovare pronto per la ripresa delle attività al centro sportivo di Castel Volturno.

Infortunio Kvaratskhelia: quando torna ad allenarsi col Napoli

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulle condizioni fisiche del giocatore georgiano: “Punta a essere pronto per l’inizio della prossima settimana quando è in programma la ripresa degli allenamenti della squadra di Spalletti: gli azzurri si ritrovano a Castel Volturno prima della partenza per la Turchia per il ritiro ad Antalya che comincerà a inizio dicembre. L’attaccante georgiano sta proseguendo il programma di riabilitazione e sta svolgendo esercizi specifici per rimettersi al posto al cento per cento“.

Non dovrebbero esserci problemi per il rientro in campo di Kvaratskhelia che oramai ha superato il problema fisico, ma per prudenza ha continuano a svolgere lavoro blando. La sosta sarà perfetta per fargli ritrovare la migliore condizione fisica.