Rai – “Osimhen primo indiziato per la cessione, ma non solo”

Ciro Venerato parla del calciomercato del Napoli. Secondo il giornalista Victor Osimhen può lasciare il club azzurro a fine stagione.

Un’ampia panoramica quella offerta da Venerato a 1Station Radio, in prima linea alcuni acquisti valutati da Cristiano Giuntoli. Ma non c’è solo il calciomercato in entrata per il Napoli, ma anche quello in uscita: “Osimhen è sicuramente il primo indiziato a lasciare Napoli a fine stagione” dice Ciro Venerato. Il giocatore nigeriano è alla terza stagione on maglia azzurra e fino ad ora ha segnato 9 gol, e sta trovando una continuità incredibile dopo l’infortunio contro l’Arsenal che lo ha costretto a stare fuori per un mese.

Secondo Venerato bisogna valutare anche le posizioni di “Lozano che deve parlare con la società per il suo futuro. Ma in rosa il Napoli ha già Politano come sostituto“. Chiaramente se dovesse andare via Lozano servirebbe comunque un altro esterno, dato che non potrebbe restare con un solo giocatore in quel ruolo. Ovviamente se Osimhen dovesse andare via sarà solo per una cifra esorbitante, sicuramente superiore ai 100 milioni di euro. Soldi che solo i top club possono investire. Inoltre il giocatore sta crescendo molto anche mentalmente e sta trovando un grande affiatamento con i compagni di squadra e si sente sempre più protagonista nel club.