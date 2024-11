Conte e il mercato di gennaio: Colpo a sorpresa in attacco

Il tecnico chiede due giocatori per ruolo: individuati i reparti da rinforzare

La sincerità è il marchio di fabbrica di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli non usa giri di parole quando parla delle esigenze della sua squadra. Il messaggio è chiaro: servono due calciatori di livello per ogni ruolo per alzare la competitività interna.

Le priorità per gennaio

La difesa è il reparto che necessita dei maggiori interventi. Dietro Buongiorno e Rrahmani le alternative sono limitate. Il nome di Dragusin ex Genoa stuzzica la fantasia del tecnico salentino: il centrale potrebbe rappresentare più di una semplice alternativa ai titolari.

La fascia sinistra

Spinazzola non convince, soprattutto quando parte titolare. Non è un segreto che Conte abbia messo gli occhi su Patrick Dorgu, profilo che risponde perfettamente alle caratteristiche richieste per il suo calcio.

L’incognita attacco

Manca un vice-Lukaku con caratteristiche simili al belga. Né Raspadori né Simeone hanno nel loro DNA il gioco spalle alla porta del centravanti titolare. De Laurentiis potrebbe stupire tutti con un nome a sorpresa?

L’obiettivo è chiaro: costruire un Napoli sempre più competitivo, dove ogni ruolo abbia due interpreti dello stesso livello. Una filosofia che ha sempre contraddistinto le squadre di Conte, e che ora il tecnico vuole portare anche all’ombra del Vesuvio.

