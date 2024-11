Dragusin-Napoli, azione di disturbo della Juve. La strategia di Manna

Il pressing bianconero sul difensore rumeno nasconde una manovra contro gli azzurri

L’inserimento della Juventus su Radu Dragusin ha tutto il sapore di una manovra strategica. Il Tottenham chiede 25 milioni per il centrale rumeno e il Napoli è pronto all’investimento, ma dall’ambiente bianconero filtra un interesse che potrebbe nascondere altri obiettivi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la proposta juventina di un prestito appare quantomeno singolare. Il club della famiglia Agnelli, che vanta già Bremer, Danilo e Gatti come titolari nel reparto arretrato, difficilmente potrebbe garantire spazio al difensore rumeno.

Manna lo lanciò in Next Gen e ora lo rivuole per Conte

Diversa invece la situazione in casa Napoli, dove Giovanni Manna lavora per rinforzare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte. Dietro la coppia Rrahmani-Buongiorno le alternative scarseggiano: Juan Jesus è in scadenza e Rafa Marin non ha ancora convinto il tecnico salentino.

Ma c’è di più. Dragusin non è un nome casuale per il ds azzurro: fu proprio Manna a scoprirlo e valorizzarlo nella Next Gen bianconera. Un legame che potrebbe rivelarsi decisivo nella trattativa con gli Spurs, nonostante il tentativo di disturbo della sua ex squadra.

La proposta di prestito juventina appare più come un tentativo di complicare i piani del club di De Laurentiis che una reale volontà di acquisto.