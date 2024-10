Napoli, caccia al difensore: Dragusin e due talenti per la fascia sinistra

De Laurentiis prepara il doppio colpo per rinforzare la difesa azzurra nel mercato di gennaio

Il Napoli accelera sul mercato di gennaio. Il presidente De Laurentiis ha le idee chiare: servono rinforzi di qualità per puntellare la difesa e lottare per le zone alte della classifica. Come riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno riacceso i riflettori su Radu Dragusin, vecchio pallino della dirigenza partenopea.

Il ritorno di fiamma per Dragusin

Il difensore centrale del Tottenham, già cercato dal club azzurro la scorsa stagione, rappresenta il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato. La concorrenza del Bayern Monaco aveva complicato la trattativa, ma ora il ds Manna è pronto a un nuovo tentativo per affiancare il rumeno a Buongiorno e Rrahmani.

La fascia sinistra: duello Gutierrez-Dorgu

Non solo difesa centrale. Il Napoli lavora anche sugli esterni, con due obiettivi di primo piano. Miguel Gutierrez, gioiello del Girona classe 2001, sta incantando la Liga con prestazioni di altissimo livello. Il terzino spagnolo, fresco vincitore dell’oro olimpico a Parigi 2024, è seguito con grande interesse dalla dirigenza azzurra.

L’alternativa risponde al nome di Patrick Dorgu. Il giovane danese ha stregato Antonio Conte durante l’ultima sfida del Maradona. Il tecnico, dopo un lungo confronto con Lele Oriali, ha espresso il desiderio di averlo in rosa già a gennaio.

De Laurentiis pronto all’investimento

L’entusiasmo ritrovato e l’ambizione di lottare per le primissime posizioni hanno convinto il presidente a investire nel mercato invernale. La volontà è chiara: rinforzare la rosa per dare a Conte gli strumenti necessari per puntare in alto.

