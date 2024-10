Gutierrez nel mirino del Napoli: il Real Madrid spiana la strada agli azzurri

Il club azzurro punta forte sul talento spagnolo, reduce dalla vittoria olimpica di Parigi

Il Napoli accelera per rinforzare la fascia sinistra. Il nome in cima alla lista di Giovanni Manna è quello di Miguel Gutierrez, gioiello classe 2001 del Girona che sta incantando la Liga.

Il direttore sportivo azzurro ha messo gli occhi sul giovane terzino spagnolo già dalla scorsa estate, quando con la Nazionale olimpica conquistò l’oro a Parigi 2024. Le prestazioni del laterale mancino non sono passate inosservate agli osservatori del club partenopeo, che lo monitorano con grande attenzione.

La situazione contrattuale

Un nodo cruciale nella trattativa riguarda il Real Madrid. I blancos mantengono un’opzione di riacquisto da 9 milioni sul cartellino di Gutierrez, anche se secondo quanto riportato da Calciomercato.com difficilmente verrà esercitata. Il talento iberico, assistito dall’agenzia Wasserman, è pronto al grande salto in Serie A.

La concorrenza del Milan

Il Napoli dovrà fare i conti anche con la concorrenza. Il Milan aveva già avviato i contatti nella scorsa stagione, sia con gli agenti che con il Real Madrid. I rossoneri potrebbero tornare alla carica, ma gli azzurri sembrano in vantaggio.

Le caratteristiche del giocatore

Miguel Gutierrez rappresenta il prototipo del terzino moderno: fisico strutturato, ottima tecnica di base e grande propensione alla fase offensiva. Caratteristiche che hanno convinto Antonio Conte, da sempre attento alla qualità degli esterni nel suo sistema di gioco.

La dirigenza azzurra deve ora decidere la tempistica dell’affondo: tentare il colpo già a gennaio o attendere l’estate? La sensazione è che il Napoli non voglia farsi sfuggire il talento spagnolo, considerato l’investimento ideale per il futuro della fascia sinistra. Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.