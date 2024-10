Napoli, il calendario è da brividi: Conte affronta 6 big in 20 giorni. Inizia tutto col Milan

Tour de force per la capolista di Conte: si parte da San Siro col Milan, chiude la Lazio all’Olimpico.

Il Napoli si gode la vetta della Serie A consolidata dopo il pari al derby d’Italia tra Inter e Juventus. La vittoria di capitan Di Lorenzo contro il Lecce ha portato gli azzurri a quota 22 punti, un primato che certifica l’ottimo lavoro di Antonio Conte sulla panchina partenopea.

Da Verona a Lecce: la cavalcata azzurra

La stagione del Napoli era iniziata con un passo falso contro il Verona. Una sconfitta che ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori di Conte. Da quel momento gli azzurri hanno inanellato una serie impressionante: sette vittorie e un pareggio nelle successive otto giornate. Un ruolino di marcia che ha permesso al Napoli di staccare le inseguitrici.

Il vantaggio che fa sognare

I numeri parlano chiaro: +4 sull’Inter e +5 sulla Juventus. Un vantaggio costruito grazie alle vittorie contro Bologna, Parma, Cagliari, Monza, Como, Empoli e Lecce, intervallate solo dal pareggio dello Stadium contro i bianconeri.

Conte e lo sguardo a San Siro

Nel post partita, Conte non si è nascosto: “Il Milan non è solo Leao, ma lui è un giocatore che spacca le partite. Abbiamo poco tempo per prepararla, ma dovremo farlo al meglio“.

Il calendario che fa tremare

Ed è proprio dalla trasferta di San Siro contro il Milan che inizia un ciclo terribile per gli azzurri. In venti giorni il Napoli si gioca una fetta importante di stagione:

Milan-Napoli (29 ottobre)

(29 ottobre) Napoli-Atalanta (3 novembre): al Maradona arriva la Dea di Gasperini

(3 novembre): al arriva la Dea di Inter-Napoli (10 novembre): nuovo duello a San Siro

(10 novembre): nuovo duello a Napoli-Roma (24 novembre): il big match dopo la sosta

(24 novembre): il big match dopo la sosta Torino-Napoli (1 dicembre): trasferta insidiosa

(1 dicembre): trasferta insidiosa Napoli-Lazio (8 dicembre)

La stagione al crocevia

Venti giorni di fuoco che diranno molto sulle reali ambizioni tricolori del Napoli. La squadra di Conte ha dimostrato di avere un passo diverso dalle altre: 22 punti su 27 disponibili sono un bottino straordinario. Ma è nelle prossime sei sfide che gli azzurri si giocano una fetta importante di scudetto.

