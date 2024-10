Napoli-Dorgu: “Conte lo vuole subito”, summit con Oriali. Ecco quanto chiede il Lecce

Il tecnico azzurro stregato dal giovane danese: tutti i dettagli della trattativa

Il Napoli ha messo gli occhi su Patrick Dorgu. Dopo il match del Maradona, Antonio Conte ha avuto un lungo confronto con Lele Oriali sul talento danese. Il tecnico azzurro, impressionato dalla prestazione del giovane esterno, ha espresso la volontà di portarlo in azzurro già a gennaio.

La richiesta dei salentini

Il Lecce non fa sconti: servono 30 milioni per il cartellino del calciatore. Una cifra importante che però non spaventa la dirigenza partenopea, consapevole del potenziale del classe 2004. La strategia del club azzurro è chiara: acquisto immediato con prestito in Puglia fino a giugno.

Perché Conte lo vuole

Il giovane laterale danese ha stregato l’allenatore per la sua duttilità. Dorgu può giocare sia da terzino sinistro che da esterno alto, caratteristica fondamentale per il calcio di Conte. Come rivelato da fonti vicine alla società, il tecnico vede in lui l’elemento ideale per il suo sistema di gioco.

La volontà di Dorgu di lavorare con Conte potrebbe essere decisiva per l’esito della trattativa. Il Napoli prepara l’offerta ufficiale, consapevole dell’interesse di altri club europei per il gioiello del Lecce. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del danese.

Chi è Patrick Dorgu: la scheda del talento danese

Il gioiello del Lecce che ha stregato Conte è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Patrick Dorgu, classe 2004, rappresenta il prototipo del terzino moderno che il Napoli cerca per rinforzare la fascia sinistra.

Le caratteristiche del nuovo obiettivo azzurro

Alto 1.85 metri, Dorgu unisce una presenza fisica importante a una tecnica raffinata. Mancino naturale, il terzino danese si è messo in mostra per la qualità dei cross e la capacità di supportare la manovra offensiva, senza mai trascurare la fase difensiva. La sua duttilità tattica gli permette di disimpegnarsi sia in una difesa a quattro che come esterno a tutta fascia nel 3-5-2, modulo prediletto da Conte.

I numeri che impressionano

La stagione scorsa conferma le qualità del giovane talento: 34 presenze complessive condite da 2 gol e 1 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Napoli, con il giocatore legato al Lecce da un contratto fino al 2027. Il suo valore di mercato, stimato in 7 milioni da Transfermarkt, potrebbe rappresentare un investimento importante ma dal sicuro potenziale futuro.

L’esperienza in Nazionale

Nonostante la giovane età, Dorgu vanta già un significativo percorso con la Nazionale Under 21 danese. Sei presenze e tre assist con la maglia della sua nazionale testimoniano la dimensione internazionale di un talento pronto per il grande salto.