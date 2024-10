Kvaratskhelia-Napoli, vertice per il rinnovo: l’agente è a Milano

Il futuro del talento georgiano tiene banco in casa azzurra con il procuratore presente in Italia

Il Napoli è al lavoro per blindare il suo gioiello. Khvicha Kvaratskhelia e il suo futuro in azzurro sono al centro di una delicata trattativa per il rinnovo contrattuale, con novità importanti all’orizzonte.

Mamuka Jugeli, agente del talento georgiano, si trova da diverse settimane a Milano. Una presenza non casuale quella del procuratore nel capoluogo lombardo, dove potrebbe concretizzarsi un incontro decisivo con la dirigenza azzurra proprio in occasione delle prossime trasferte del Napoli contro Milan o Inter.

La trattativa per il rinnovo di Kvara vive una fase delicata. La distanza tra le parti ammonta a due milioni di euro, con il nodo della clausola rescissoria che rappresenta un ulteriore punto di discussione ancora irrisolto.

Il club partenopeo punta a trovare l’intesa con il numero 77 che ha stregato i tifosi fin dal suo arrivo in Serie A. La presenza dell’agente in Italia potrebbe accelerare i tempi della negoziazione, con la possibilità di un blitz a sorpresa nei prossimi giorni.

Seguiremo gli sviluppi della situazione con aggiornamenti in tempo reale su napolipiu.com. La permanenza di Kvaratskhelia rappresenta una priorità per il progetto futuro del Napoli.