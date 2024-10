Lobotka salta il Milan: Conte pensa a due cambi

Il tecnico azzurro prepara la sfida di San Siro senza il regista slovacco

Il Napoli si prepara alla delicata trasferta di San Siro contro il Milan con una certezza negativa: Stanislav Lobotka non ci sarà. L’assenza del regista slovacco condiziona le scelte di Antonio Conte per una sfida cruciale in chiave Champions League.

Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare e punta il rientro per la sfida delle 12:30 contro l’Atalanta al Maradona. Una tegola per il tecnico salentino che dovrà affidarsi ancora una volta a Gilmour in cabina di regia.

La strategia di Conte

Il mister non ha perso tempo: subito dopo il successo sul Lecce, ha diretto il primo dei due allenamenti previsti prima della trasferta milanese. La preparazione della squadra è entrata nel vivo con due novità significative per l’undici titolare.

I due cambi sicuri

Conte ha già deciso: Kvaratskhelia e Politano torneranno dal primo minuto. La scelta di farli partire dalla panchina contro il Lecce era studiata proprio in vista della sfida di San Siro. I due esterni offensivi saranno le armi principali per scardinare la difesa rossonera.

Una scelta che conferma la gestione attenta delle energie da parte del tecnico pugliese, consapevole dell’importanza della sfida nella corsa Champions. Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla probabile formazione e le ultime dal campo prima di Milan-Napoli.