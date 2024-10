De Laurentiis gela tutti sul rinnovo di Kvaratskhelia: La risposta ai giornalisti

Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei giornalisti sul rinnovo del talento georgiano.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, evita di fornire aggiornamenti sul prolungamento contrattuale del talento georgiano, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

Il presidente dribbla le domande sul futuro di Kvaratskhelia

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è stato intercettato dai giornalisti al suo arrivo all’Assemblea di Lega a Milano. Inevitabilmente, le domande si sono concentrate sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno offensivo georgiano in attesa di un prolungamento contrattuale con un sostanzioso aumento dell’ingaggio.

Alla domanda dei cronisti, “Cosa ci dice, presidente?”, De Laurentiis ha risposto con una battuta: “Che vi devo dire, ragazzi miei? La vita è bella.” Incalzato sulla questione del rinnovo, ha glissato: “Se ci sono novità sul rinnovo? Ma che novità ci devono essere…?”

Trattativa in stallo, tifosi in attesa

Le parole del presidente lasciano intendere che al momento non ci siano sviluppi significativi nella trattativa. Kvaratskhelia, protagonista indiscusso con la maglia azzurra, avrebbe richiesto un ingaggio intorno agli 8 milioni di euro netti a stagione.

L’entourage del calciatore è atteso in Italia per confrontarsi con la dirigenza del Napoli. La situazione resta dunque in evoluzione, con i tifosi che sperano in una svolta positiva che possa garantire la permanenza del georgiano in azzurro.

