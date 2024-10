De Maggio: “Il Napoli ha inserito una clausola speciale nei contratti”

Il Napoli introduce una nuova clausola peciale per i nuovi calciatori

Valter De Maggio rivela in esclusiva: nel contratto dei nuovi giocatori del Napoli è inserita una clausola per l’apprendimento della lingua italiana.

L’iniziativa del Napoli per l’integrazione linguistica

Durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha svelato un’importante novità riguardante il club azzurro:

“Il Napoli ha inserito una clausola nei contratti dei nuovi calciatori che li obbliga a seguire almeno tre lezioni settimanali di italiano, a spese della società.”

Questa iniziativa mira a favorire l’integrazione dei giocatori stranieri, migliorando la comunicazione all’interno del gruppo e con lo staff tecnico.

Un passo avanti nella comunicazione interna

De Maggio ha sottolineato l’importanza di questa scelta:

“Negli anni scorsi ho spesso criticato il fatto che calciatori come Osimhen, dopo quattro anni, non avessero ancora imparato l’italiano. Lo stesso valeva per Ronaldo alla Juventus e Kvaratskhelia al Napoli. È fondamentale che i giocatori che vengono in Italia parlino la nostra lingua.”

Con questa clausola, il Napoli punta a creare un ambiente in cui tutti possano comunicare efficacemente, soprattutto durante le sessioni tattiche e gli allenamenti.

Antonio Conte e l’importanza della lingua

L’allenatore Antonio Conte avrà un ruolo chiave in questo processo. De Maggio ha evidenziato:

“Nel Calcio Napoli si parlerà sempre in italiano. Se Conte farà un discorso in sala video, lo farà solo e direttamente in italiano. Questo obbligherà i giocatori a impegnarsi nell’apprendimento della lingua.”

Un esempio per le altre società

Il direttore di Kiss Kiss Napoli ha concluso con un auspicio:

“Mi auguro che le altre società prendano spunto dal Napoli e facciano lo stesso. È un passo importante per il nostro calcio e per l’integrazione dei calciatori stranieri.”

