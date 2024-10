De Laurentiis valuta l’acquisto dell’hotel a Castel Volturno e proroga del centro sportivo

Il nuovo centro sportivo della SSCNapoli al centro delle idee del patron De Laurentiis

Il presidente del Napoli pianifica il futuro del club: possibile proroga del centro sportivo di Castel Volturno e interesse per l’hotel adiacente. Intanto, si discute della realizzazione di una cittadella sportiva a Bagnoli.

Proroga del contratto a Castel Volturno e interesse per l’hotel

Durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha rivelato importanti novità riguardanti il futuro del centro sportivo del Napoli:

“Tra 18 mesi scade il contratto con la struttura di Castel Volturno. De Laurentiis ha chiesto una proroga alla famiglia Coppola per capire se ci sono le possibilità di fare la cittadella del Napoli a Bagnoli.”

De Laurentiis non si ferma qui. De Maggio aggiunge:

“Non solo il presidente ha fatto una richiesta ufficiale ai Coppola per la proroga di Castel Volturno, ma sta attenzionando la vicenda dell’hotel presente in quell’area. Se quell’hotel dovesse rientrare in un discorso di cura fallimentare, il presidente potrebbe acquistarlo all’asta. Così si creerebbe la foresteria e poi sarebbe la sede dei ritiri.”

Il presidente, quindi, potrebbe trasformare l’hotel in una struttura dedicata ai ritiri della squadra, migliorando ulteriormente le infrastrutture a disposizione del club.

Nessun nuovo stadio: focus sul Maradona

De Laurentiis sembra aver chiarito anche le intenzioni riguardo allo stadio:

“De Laurentiis non farà alcuno stadio altrove, si metterà d’accordo col Comune per rifare il Maradona.”

La volontà è dunque quella di continuare a giocare al Diego Armando Maradona, lavorando con le istituzioni per migliorarne le condizioni.

La cittadella dello sport a Bagnoli: le parole di Falconio

Anche Dino Falconio, notaio e sub commissario per la bonifica di Bagnoli, ha espresso il suo punto di vista sulla possibile realizzazione del nuovo centro sportivo a Bagnoli:

“Non è un mistero che abbia incontrato De Laurentiis. Ho preso un caffè con lui e, tra le altre cose, c’è stata anche un’ipotesi per la realizzazione del centro sportivo a Bagnoli. Si tratta di una situazione che è ancora da costruire, dal punto di vista progettuale ed economico. Siamo in attesa di una manifestazione d’interesse per andare avanti nella procedura amministrativa se ci sono tutti i requisiti.”

Falconio ha inoltre specificato sulle aree potenzialmente disponibili:

“Le ipotesi sono diverse a seconda delle esigenze della società. Esistono siti già bonificati o che hanno un termine brevissimo di bonifica, sui quali si può iniziare l’attività di costruzione leggera perché il centro sportivo non ha bisogno di lavori invasivi. Obiettivamente, terminata la bonifica, i tempi per la costruzione di un centro sportivo si aggirano sui 18 mesi, massimo 24.”

L’affetto per Kvaratskhelia

Falconio non ha nascosto la sua ammirazione per Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano del Napoli:

“Ho una grande passione per lui. Credo che come ci abbia fatto battere il cuore nel corso del suo primo anno a Napoli sia una cosa meravigliosa. Mi auguro, per quanto possa valere il nostro auspicio, che la sua strada non si separi da quella del Napoli.”

