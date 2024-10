Stadio Maradona, possibile svolta: De Laurentiis pronto all’acquisto

Manfredi apre alla cessione: il Comune valuta l’opzione

Notizie Napoli – Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sembra finalmente aprire alla possibilità di cedere lo stadio Diego Armando Maradona alla SSC Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’amministrazione comunale è pronta a valutare l’opzione di vendere l’impianto di Fuorigrotta al presidente Aurelio De Laurentiis.

Finora la cessione dello stadio è sempre stata considerata un’ipotesi remota, ma qualcosa sembra essere cambiato. De Laurentiis, secondo chi lo conosce bene, sarebbe disposto a fare un investimento significativo per ristrutturare la struttura, a patto però di diventarne il proprietario e non semplicemente il concessionario. Un’acquisizione che avrebbe un impatto enorme per la società, inserendo il Maradona tra i beni di proprietà del club.

Le condizioni per la vendita del Maradona

Il percorso per arrivare alla cessione dello stadio Maradona non è semplice: trattandosi di un bene vincolato e non appartenente al patrimonio disponibile del Comune, sarebbero necessari diversi passaggi, tra cui l’ok della Soprintendenza, del Consiglio comunale e della Corte dei conti. Tuttavia, l’apertura di Manfredi potrebbe rappresentare un passo avanti decisivo verso un accordo.

Il valore del Maradona è stimato attorno ai 50 milioni di euro, ma la cifra potrebbe aumentare considerando gli investimenti già effettuati, come i 30 milioni di fondi regionali spesi per le Universiadi. Inoltre, la stima finale dipenderà anche dai costi di ristrutturazione che la SSC Napoli si impegnerebbe a sostenere. Insomma, una mediazione tra le esigenze del Comune e quelle di De Laurentiis sembra essere all’orizzonte.

Se questa svolta dovesse concretizzarsi, sarebbe una notizia storica per il calcio Napoli e per tutti i tifosi azzurri, che vedrebbero finalmente la propria squadra avere il totale controllo sullo stadio che rappresenta il cuore pulsante della tifoseria.