De Maggio: “Rinnovo Kvara, offerta ufficiale del Napoli. Le cifre proposte da De Laurentiis”

Il Napoli punta a blindare Kvaratskhelia: trattativa in corso

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione “Radio Goal” della situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’obiettivo del Napoli è quello di blindare il talento georgiano con un rinnovo di contratto che ne garantisca la permanenza fino al 2029: “Il Napoli ha effettuato una proposta ufficiale al calciatore, si è entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo”.

Il club azzurro ha messo sul tavolo una proposta significativa: 5,4 milioni di euro a stagione, con 600mila euro di bonus facilmente raggiungibili. L’intento del Napoli è chiaro: premiare uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto, ma la trattativa non è senza ostacoli.

Come evidenziato da De Maggio, il ritardo nell’avviare i negoziati potrebbe aver complicato le cose, considerando l’interesse di diversi club europei.

Clausola e ingaggio: i punti critici del rinnovo

L’aspetto critico di questa trattativa riguarda non solo la cifra dell’ingaggio, ma anche la possibile clausola rescissoria che potrebbe essere inserita nel contratto. De Maggio ha fatto capire come il Napoli non voglia trovarsi impreparato nel caso in cui un altro club si presentasse con un’offerta molto più alta rispetto a quella attuale. “Se c’è un club disposto a raddoppiare l’offerta del Napoli, allora ci si aspetta una proposta congrua“, ha spiegato De Maggio, lasciando intendere che il Napoli non accetterà compromessi al ribasso.

Conte e l’amore per Napoli: un ambiente favorevole

De Maggio ha inoltre svelato un altro dettaglio interessante: l’adattamento di Antonio Conte alla vita di Napoli. Il tecnico vive la città con entusiasmo, e la sua presenza sta diventando un punto di riferimento per l’intera squadra. “Conte si è innamorato della città – ha affermato De Maggio – ha scelto di vivere qui, di esplorare Napoli e di integrarsi totalmente con l’ambiente”.

Questa vicinanza tra Conte e la città potrebbe avere un impatto positivo anche sul futuro di Kvaratskhelia, creando un ambiente favorevole affinché il talento georgiano possa decidere di continuare la sua avventura con la maglia azzurra.