Buongiorno si prende Napoli: Conte lo trasforma nel nuovo leader azzurro

L’energia di Buongiorno conquista Napoli: il difensore diventa simbolo del progetto azzurro

Alessandro Buongiorno ha preso in mano la difesa del Napoli e, in pochissimo tempo, ha conquistato il cuore dei tifosi. Arrivato nell’estate del 2024 dal Torino, Buongiorno ha scelto di sposare il progetto del Napoli, rifiutando l’Inter e facendosi convincere da Antonio Conte. Il suo entusiasmo è stato immediato, e il mondo azzurro lo ha accolto a braccia aperte.

Napoli lo ha conquistato, e lui ha scelto di vivere in città. Una vista del Golfo di Posillipo è stata sufficiente per convincerlo a battere la paura del traffico e abbracciare appieno la realtà napoletana. Buongiorno non è solo uno dei difensori più pagati della Serie A (35 milioni versati al Torino), ma è anche un ragazzo che si è lasciato subito avvolgere dall’atmosfera partenopea.

Il gesto a Empoli che ha stregato i tifosi

Il legame tra Buongiorno e Napoli è diventato evidente durante la partita contro l’Empoli. In un primo tempo difficile, con il Napoli in sofferenza, Alessandro è uscito palla al piede dalla difesa, ha vinto un contrasto e ha conquistato un fallo laterale nella trequarti avversaria. Subito dopo, si è girato verso il settore ospiti occupato dai tifosi azzurri e li ha incitati con tutta la sua energia. Un gesto non banale, che ha mostrato quanto questo ragazzo sia entrato in sintonia con il pubblico partenopeo.

Buongiorno è rimasto estasiato dal murale di Maradona nei Quartieri Spagnoli e sta facendo un corso accelerato di dialetto napoletano, aiutato da compagni, massaggiatori e magazzinieri. “Amma faticà” è diventata una delle sue frasi preferite, un motto che Antonio Conte ha reso simbolo del suo mandato sulla panchina del Napoli.

Buongiorno, già leader della difesa di Conte

In campo, Buongiorno è diventato uno degli intoccabili di Conte. La sua leadership si è manifestata sin da subito, grazie alle qualità tecniche e all’approccio giusto. Ha legato molto con Caprile, il capitano Di Lorenzo e Raspadori, creando un gruppo coeso. Ogni mattina comincia la giornata con un caffè, che ama ironicamente collegare al suo cognome sui social, mostrando il suo lato leggero e scherzoso.

Dopo la vittoria contro l’Empoli, Buongiorno ha postato una foto dell’esultanza di Kvaratskhelia scrivendo “Buonanotte”, un gioco di parole che ha fatto sorridere i tifosi e che testimonia il suo rapido inserimento nella realtà partenopea. Buongiorno è qui per restare, per regalare una gioia ai tifosi e per portare il Napoli sempre più in alto.