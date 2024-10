Napoli si prepara al Giubileo: attesi 27 milioni di turisti, la città brilla tra le mete più desiderate d’Europa

Dal compleanno di Partenope al Giubileo: Napoli al centro dei grandi eventi

Napoli si prepara a essere protagonista di un evento di portata storica: il Giubileo a Napoli , un’occasione straordinaria che porterà circa 27 milioni di turisti in città, come dichiarato dall’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta. Questo evento premia ancora Napoli che ad oggi è tra le mete più ambite in Europa, grazie alla sua ricchezza storica e culturale.

Giubileo Napoli e altri grandi eventi: il futuro è azzurro

Il 2026 sarà un anno altrettanto memorabile per Napoli, che festeggerà il compleanno di Partenope, celebrando i 2500 anni dalla fondazione della città. Ma non solo: Napoli sarà anche Capitale Europea dello Sport 2026, un riconoscimento che premia la città per l’impegno nell’inclusione sociale attraverso lo sport. Per onorare questo titolo, la città investirà nel miglioramento delle strutture sportive, inclusi gli impianti dello stadio Diego Armando Maradona.

Il sindaco Manfredi ha evidenziato l’importanza di coinvolgere sponsor locali, nazionali e internazionali per far sì che il progetto abbia basi solide e rappresenti un modello di innovazione sportiva per tutta la città.

Napoli vola alto: Giubileo e turismo da record

Il turismo a Napoli è in continua crescita, e il Giubileo Napoli rappresenta una nuova opportunità per attrarre visitatori. Nel 2023 la città ha accolto 23 milioni di turisti, e nel 2025 si prevede un incremento di altri 4 milioni. Napoli si sta affermando come un brand di successo a livello internazionale, tanto che fotografi tedeschi sono stati incaricati di promuovere l’immagine della città in Germania in vista delle celebrazioni del compleanno di Partenope.

L’assessore Baretta ha sottolineato che il Giubileo Napoli rappresenta “un salto di qualità” per la città. In vista dell’afflusso turistico straordinario, il Comune sta mettendo a punto un piano straordinario per migliorare l’accoglienza e i servizi, con un’attenzione particolare ai trasporti e all’igiene urbana.

Napoli è pronta a stupire il mondo, con il Giubileo e la Capitale Europea dello Sport a rappresentare due grandi opportunità per far brillare la città. I tifosi del Napoli e tutti i cittadini possono essere fieri: il futuro di Napoli è sempre più luminoso.