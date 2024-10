Kvaratskhelia, il rinnovo si complica: il Napoli non cede

Rinnovo Kvara: l’entourage chiede di più, il Napoli tiene la linea

Continua la telenovela sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo il caso Osimhen della scorsa stagione, quest’anno è il talento georgiano a tenere banco nelle trattative più seguite dai tifosi azzurri. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, c’è ancora distanza tra l’offerta del Napoli e le richieste dell’entourage di Kvara, con il nodo principale legato all’ingaggio e alla clausola rescissoria.

Mamuka Jugeli, agente del numero 77, era presente domenica al Castellani di Empoli, dove Kvara ha segnato il rigore decisivo per la vittoria azzurra. Il Napoli ha proposto un contratto da 5 milioni di euro a stagione più bonus, una cifra simile a quella di Romelu Lukaku, attualmente il giocatore più pagato della rosa. Tuttavia, l’entourage di Kvara punta più in alto, chiedendo una base fissa di 8 milioni di euro.

Le richieste di Kvara si basano sulle offerte ricevute la scorsa estate, quando il Paris Saint Germain era disposto a investire 110 milioni di euro per il cartellino del georgiano e garantirgli uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione. Allora, il Napoli ha deciso di respingere l’offerta, puntando tutto sulla permanenza del talento.

Antonio Conte e il club azzurro, però, non hanno intenzione di rompere l’equilibrio salariale e, nonostante la distanza nelle trattative, la volontà è chiara: trattenere Kvaratskhelia alle condizioni del Napoli. I tifosi sperano in un lieto fine, ma la strada è ancora lunga e l’happy end non è scontato.

Il Napoli è determinato a non farsi mettere all’angolo e la fermezza del club è evidente: nessuno è più grande del progetto azzurro. L’attesa continua e i tifosi restano con il fiato sospeso.