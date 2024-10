Napoli su Bonny: il giovane talento piace anche a Milan e Juventus

Il Napoli segue da vicino Bonny del Parma: idea come vice-Lukaku

Ange-Yoann Bonny sta attirando le attenzioni di diversi grandi club italiani grazie alle sue prestazioni di alto livello con il Parma in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante francese, già autore di 3 gol nelle prime 8 giornate, è finito nel mirino di Napoli, Milan e Juventus.

Il Parma, però, non ha intenzione di cedere il giocatore a gennaio, e il valore di mercato di Bonny è salito fino a raggiungere i 15 milioni di euro. La prossima estate potrebbe essere il momento giusto per il salto in un club di livello superiore, con Napoli particolarmente interessato.

Il club partenopeo ha individuato in Bonny un potenziale vice-Lukaku, soprattutto considerando la possibile partenza di Giovanni Simeone a fine stagione. Il bomber argentino potrebbe cercare una nuova destinazione per avere più minuti in campo, e Bonny potrebbe rappresentare il profilo ideale per dare continuità all’attacco azzurro.