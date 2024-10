Il Torino non molla Simeone: la richiesta del Napoli

De Laurentiis chiede 15 milioni per il Cholito, Torino in pressing

Il Torino continua il pressing per avere Giovanni Simeone dal Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente granata Urbano Cairo è determinato a portare il bomber argentino sotto la Mole, considerandolo il sostituto ideale di Duvan Zapata, fermo per infortunio fino a fine stagione.

I colloqui tra Cairo e Aurelio De Laurentiis vanno avanti da settimane, ma la resistenza del Napoli rimane solida: il club azzurro non è disposto a lasciar partire Simeone facilmente. De Laurentiis ha chiarito che il Cholito è disponibile solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore a 15 milioni di euro.

Simeone, finora poco utilizzato con soli 133 minuti giocati in campionato, potrebbe cambiare aria già a gennaio. Tuttavia, il Torino dovrà trovare il giusto accordo con il Napoli per assicurarsi l’attaccante, una missione che appare tutt’altro che semplice.

Il Torino punta a Giovanni Simeone, ma il Napoli chiede 15 milioni per la cessione. De Laurentiis è deciso: il Cholito partirà solo a titolo definitivo. Notizie calcio Napoli.

torino-non-molla-simeone-prezzo-fissato-napoli