SKY: “il Napoli partito per Empoli, trapela una novità sulla formazione”

Antonio Conte conferma il 4-3-3 per Empoli-Napoli

Notizie calcio Napoli – Il Napoli di Antonio Conte è ufficialmente partito per Empoli, pronto ad affrontare la prossima sfida di Serie A. Dopo l’allenamento di rifinitura a Castel Volturno, la squadra si è trasferita alla Stazione Centrale di Napoli, dove ha preso un treno Italo diretto a Firenze. Lì proseguiranno verso l’hotel in attesa della partita.

L’atmosfera alla stazione è stata caratterizzata dalla presenza di numerose forze dell’ordine, che hanno tenuto la zona sotto controllo. Pochi i tifosi che hanno avuto la possibilità di vedere i loro beniamini da vicino, ma Lukaku ha regalato un gesto divertente a chi ha cercato di attirare la sua attenzione.

Probabili formazioni Empoli-Napoli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte conferma il modulo 4-3-3, accantonando per ora il suo classico 3-5-2. In porta ci sarà Caprile, nonostante il recupero di Meret. Conte ha infatti annunciato di non voler ancora rischiare l’ex Spal.

In difesa, Di Lorenzo e Spinazzola occuperanno le fasce laterali, mentre la coppia centrale sarà composta da Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, pesante l’assenza di Lobotka, che resterà fuori per due partite: al suo posto debutta da titolare Gilmour, affiancato da McTominay e Anguissa.

Per il reparto offensivo, Conte si affida ancora al tridente composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. David Neres spera ancora in una maglia da titolare, ma al momento parte sfavorito.

Probabili formazioni: