Ten Hag: “McTominay al Napoli? Costretto a cederlo, non volevo”

Il tecnico del Manchester United rivela il rammarico per la cessione di Scott McTominay nella scorsa estate

Scott McTominay è stato uno dei grandi colpi del mercato estivo del Napoli. Il club azzurro è riuscito ad assicurarsi un centrocampista di altissimo livello, un’operazione che ha fatto parlare tutta Europa.

L’acquisto di McTominay dal Manchester United si è rivelato un vero colpo di genio da parte della società di Aurelio De Laurentiis, che ha dimostrato ancora una volta di saper sfruttare al meglio le occasioni di mercato per rinforzare la squadra. Il centrocampista scozzese era considerato una vera bandiera a Old Trafford, e i tifosi dei Red Devils non hanno ancora smaltito il rammarico per una cessione così importante.

Ten Hag: ‘Le regole del Fair Play Finanziario ci hanno messo all’angolo’

A distanza di settimane, il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha parlato apertamente in conferenza stampa del trasferimento di Scott McTominay al Napoli, svelando i retroscena che hanno portato alla cessione del giocatore.

“Non volevo che andasse via, ma sono le regole. I club devono fare i conti con il Fair Play Finanziario e le regole non sono delle migliori. Le regole sono, direi addirittura pessime… ci hanno costretto a prendere questa decisione”, ha confessato Ten Hag.

Parole che lasciano trasparire tutta l’amarezza di un allenatore costretto a separarsi da uno dei suoi uomini più rappresentativi.

Il Napoli ha pagato 30,5 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di McTominay, una cifra che ha permesso al Manchester United di generare una grossa plusvalenza, essendo il giocatore cresciuto nel settore giovanile del club. Un affare che ha avuto un impatto importante sul bilancio del club inglese, costretto a fare i conti con le regole del Fair Play Finanziario.

Il rammarico dei tifosi dello United per l’addio di McTominay

Nonostante il guadagno economico, il rammarico tra i tifosi del Manchester United rimane fortissimo. McTominay era un simbolo della squadra, un giocatore cresciuto con la maglia dei Red Devils e sempre pronto a dare il massimo in campo. La sua partenza ha lasciato un vuoto non solo tecnico, ma anche affettivo tra i sostenitori dello United, che hanno visto andare via uno dei calciatori più rappresentativi e amati della rosa.

Per il Napoli, invece, l’arrivo di Scott McTominay rappresenta un passo importante per consolidare la qualità del centrocampo azzurro. Il club partenopeo ha puntato su un giocatore che unisce esperienza internazionale, qualità tecniche e grinta, caratteristiche che ben si sposano con il progetto di Antonio Conte.

La determinazione di McTominay e la sua capacità di adattarsi rapidamente al calcio italiano lo hanno già reso un punto di riferimento per i tifosi del Napoli, che sognano in grande per questa stagione.