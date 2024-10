Empoli-Napoli: Conte sorprende tutti, ecco chi giocherà sulla sinistra

Conte scioglie il dubbio sulla fascia sinistra per la sfida contro l’Empoli

La sfida tra Empoli e Napoli è ormai alle porte, e Antonio Conte sta definendo gli ultimi dettagli per la formazione che scenderà in campo al Castellani. Uno dei temi più discussi riguarda il ballottaggio sulla fascia sinistra, tra Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sembra che Conte abbia preso la sua decisione, e la nostra redazione ha evidenziato quanto segue:

“In difesa l’unico ballottaggio in via di risoluzione è a sinistra con Spinazzola in vantaggio rispetto a Olivera, rientrato dagli impegni con l’Uruguay visibilmente affaticato”, ha spiegato Conte. Il tecnico ha poi aggiunto: “Si è allenato, ma è un po’ affaticato. Ogni volta che va in nazionale prende tre aerei, sappiamo quando parte ma non quando torna”. Una frase che lascia trasparire tutta la fatica e la difficoltà che affrontano i giocatori sudamericani nel gestire le lunghe trasferte.

Conte punta su Spinazzola: ecco perché

La scelta di Antonio Conte di schierare Spinazzola contro l’Empoli appare legata non solo alle condizioni fisiche di Olivera, ma anche alla necessità di mantenere alta la qualità del gioco sulle fasce. Spinazzola, con la sua esperienza e la sua capacità di coprire tutta la fascia, offre al Napoli una soluzione affidabile sia in fase offensiva che difensiva.

Olivera, reduce da un lungo viaggio e dagli impegni con la nazionale uruguaiana, non sembra al meglio della condizione, e Conte vuole evitare rischi inutili.

“Leonardo ha mostrato grande disponibilità in allenamento, ma il rischio di un affaticamento muscolare è reale, e non possiamo permetterci di perdere giocatori in un momento così importante della stagione”, ha sottolineato il tecnico. La presenza di Spinazzola, quindi, diventa fondamentale per garantire continuità e solidità al reparto difensivo, soprattutto in una trasferta storicamente insidiosa come quella di Empoli.

Empoli-Napoli: massima concentrazione richiesta da Conte

La trasferta di Empoli rappresenta un test importante per il Napoli, che vuole mantenere la vetta della classifica e continuare il momento positivo. Antonio Conte ha chiesto alla squadra massima concentrazione, consapevole che partite come queste, contro avversari ostici e ben organizzati, possono nascondere insidie. L’attenzione ai dettagli sarà fondamentale, e la scelta di affidare la fascia sinistra a Spinazzola va proprio in questa direzione: evitare cali di rendimento e sfruttare al meglio l’esperienza del giocatore ex Roma.

Olivera resterà comunque a disposizione, pronto a subentrare se necessario. La sua freschezza e la sua capacità di spinta potrebbero essere un’arma in più nel corso del match, soprattutto se la partita richiederà un cambio di ritmo nella fase offensiva. Ma per partire dal primo minuto, Conte sembra preferire la sicurezza offerta da Spinazzola, un giocatore che conosce bene le dinamiche del calcio italiano e che ha già dimostrato di poter fare la differenza in situazioni delicate.

Napoli, la strategia per battere l’Empoli

Con l’approssimarsi della sfida al Castellani, il Napoli si prepara a mettere in campo la migliore formazione possibile per affrontare un avversario ostico come l’Empoli. La scelta di Conte sulla fascia sinistra è solo uno dei tanti tasselli di una strategia più ampia che mira a consolidare il primato in Serie A e mantenere il ritmo di vittorie. La squadra è chiamata a giocare con intensità e determinazione, cercando di sfruttare al meglio ogni occasione e di evitare distrazioni che potrebbero compromettere il risultato.