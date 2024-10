Gilmour-Spinazzola: Conte ha preso una decisione

Gli infortuni di Lobotka e Olivera costringono Conte a cambiare formazione

In vista della sfida contro l’Empoli, Antonio Conte dopo un mese potrebbe cambiare formazione. Gli infortuni di Stanislav Lobotka e Mathias Olivera costringono il tecnico salentino a rivoluzionare la squadra, dando spazio a Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola dal primo minuto.

Il Napoli cambia volto

Sin dall’inizio della stagione, il Napoli ha mostrato una rosa composta da campioni e talenti in attesa di occasioni. L’assenza delle competizioni europee ha ridotto il turnover, permettendo a Conte di lavorare prima sulla difesa a tre delle prime partite, poi il passaggio al 4-2-3-1 da settembre in poi.

Gilmour pronto all’esordio da titolare in Serie A

Con l’assenza di Lobotka, il giovane talento scozzese Billy Gilmour è pronto a prendere le redini del centrocampo azzurro. Arrivato dal Brighton dopo un lungo corteggiamento, Gilmour non ha ancora avuto l’opportunità di partire dal primo minuto in campionato.

Conte nutre grande stima per lui, avendolo già osservato ai tempi del Chelsea:

“Ho spinto per avere Gilmour, è un giocatore intelligente che vede subito la giocata. Meriterebbe di giocare, ma ha Lobotka davanti”, ha confessato il tecnico.

Questa sarà l’occasione per Gilmour di dimostrare il suo valore e guadagnarsi un posto importante nella squadra.

Spinazzola, occasione per rilanciarsi

Anche Leonardo Spinazzola avrà l’opportunità di mettersi in mostra. L’infortunio di Olivera apre le porte all’ex romanista, desideroso di riconquistare una maglia da titolare. Le sue qualità offensive e l’esperienza potrebbero essere decisive per il Napoli in una partita delicata come quella contro l’Empoli.

Una rosa pronta a dare il massimo

Gli infortuni offrono anche ad altri giocatori la possibilità di emergere. David Neres, ad esempio, ha già mostrato il suo talento quando chiamato in causa, contribuendo con assist e gol. Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge attendono il loro momento, pronti a dare il massimo per la squadra.

Giovanni Simeone, nonostante il poco spazio, ha espresso fiducia nel progetto di Conte:

“Il mister mi ricorda mio padre. Ha una passione incredibile per il calcio e vede tutto. Sono pronto a dare il mio contributo quando servirà”.

Verso Empoli-Napoli

La trasferta al Castellani rappresenta un banco di prova importante per il Napoli. Non solo per confermare il buon momento di forma, ma anche per testare la profondità della rosa e la capacità di adattamento di fronte alle avversità. I tifosi azzurri attendono con curiosità di vedere come Gilmour e Spinazzola sapranno cogliere questa opportunità.

Probabile Formazione

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lobotka, Mario Rui, Meret

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola