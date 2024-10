Infortunio Lobotka, la diagnosi ufficiale: distrazione del semitendinoso sinistro. I tempi di recupero

L’esito dell’infortunio che Lobotka aveva rimediato nell’ultimo match di Nations League con la nazionale slovacca.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La SSC Napoli ha finalmente reso noto con un comunicato la diagnosi riguardante l’infortunio di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco, in seguito agli esami clinici a cui si è sottoposto. Lobotka ha subito un infortunio durante l’ultima partita della Slovacchia in Nations League, rimediando una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro.

Nel comunicato, pubblicato sui canali ufficiali del club, si legge: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del match contro l’Empoli, in programma domenica 20 ottobre alle 12:30 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Buongiorno, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka, Ngonge e Raspadori sono rientrati dagli impegni con le Nazionali. Lobotka si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro”.

Questa diagnosi mette in discussione la sua disponibilità per il prossimo incontro, un aspetto che i tifosi azzurri seguono con attenzione. Il Napoli, attualmente, sta intensificando gli allenamenti in vista della sfida contro l’Empoli, e la situazione di Lobotka potrebbe influenzare le scelte tattiche dell’allenatore.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista, la società continuerà a monitorare il suo recupero.