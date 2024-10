L’impatto di Neres ha stregato Cassano: “Conte è l’allenatore giusto che lo farà andare a mille all’ora”

L’ex attaccante analizza il potenziale di Neres e il suo impatto nel campionato italiano, promettendo una stagione straordinaria.

Nel corso dell’ultimo episodio di Viva el Futbal, Antonio Cassano, ex attaccante e ora opinionista, ha dedicato parole entusiastiche a David Neres, attaccante brasiliano che sta attirando l’attenzione nel panorama calcistico. Secondo Cassano, Neres ha tutte le carte in regola per avere una stagione straordinaria sotto la guida di Antonio Conte.

Cassano ha sottolineato che Neres è un giocatore di altissimo livello, capace di creare occasioni e fornire assist. Nonostante le difficoltà incontrate nella sua carriera, il noto opinionista è fiducioso che l’approccio di Conte possa trasformare Neres in un protagonista del calcio italiano:

“E’ un giocatore di altissimo livello, è un esterno che ti punta, ti fa assist. Nella sua carriera ha avuto anche tanti bassi perché ha un carattere un po’ particolare, ma ha beccato l’allenatore giusto che lo farà andare a mille all’ora. Lui è il classico brasiliano con personalità, qualità, ha ultimo passaggio e conosce il calcio. Leao non conosce calcio, Neres sì perché fa uno-due, mette la palla, viene dentro o va fuori, fa cose che a noi piacciono. Con Conte può fare una stagione clamorosa”.