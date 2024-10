Iannicelli spara: “Rinnovo bloccato, chi vi dice che David Neres non sia l’erede di Kvaratskhelia?”

Una clamorosa ipotesi: la crescita di Neres potrebbe rappresentare una strategia vincente per il Napoli in caso di cessione di Kvaratskhelia.

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli continua a destare preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Mentre le trattative sembrano arenate, il noto giornalista Peppe Iannicelli ha espresso le sue opinioni ai microfoni di Canale 21, suggerendo una possibile direzione futura per la squadra partenopea.

Iannicelli ha sottolineato che la situazione di Kvaratskhelia è complessa e non si sta muovendo verso una risoluzione immediata. Poi ha lanciato una clamorosa ipotesi:

“Neres non può essere considerato il sostituto di Politano. Il brasiliano cosa potrebbe diventare? La crescita di Neres potrebbe essere la risposta alla vendita a condizioni di grande vantaggio di Kvaratskhelia la prossima stagione? Chi vi dice che non sia il suo erede? Secondo me questa potrebbe essere una strategia molto seria e sensata in casa Napoli”.

L’ipotesi di Iannicelli è che, nel caso in cui il Napoli decidesse di cedere Kvaratskhelia, la vendita potrebbe avvenire a condizioni vantaggiose e dunque rivelarsi una strategia vincente per il club partenopeo.

Mentre le speculazioni continuano, i tifosi napoletani sperano in una rapida risoluzione della situazione, desiderosi di vedere il proprio beniamino vestire ancora a lungo la maglia azzurra. La prossima settimana potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti del rinnovo di Kvaratskhelia e per il futuro del Napoli.