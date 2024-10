Ansia in casa Napoli, non solo Lobotka: si ferma anche Olivera! Ecco cosa è successo

Dopo Lobotka, il Napoli teme anche per le condizioni di Olivera, uscito prematuramente dal campo durante Uruguay-Ecuador.

Arrivano notizie poco rassicuranti per il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’infortunio di Stanislav Lobotka, un’altra ombra si profila all’orizzonte: Mathias Olivera ha chiesto il cambio durante la partita tra Uruguay ed Ecuador, giocata nella notte. Il terzino sinistro, infatti, ha lasciato il campo al minuto 87, visibilmente preoccupato.

Al suo posto è subentrato Marcelo Saracchi, ma la sostituzione ha alimentato le preoccupazioni del tecnico leccese, soprattutto in vista della prossima gara del Napoli contro l’Empoli, valida per l’ottava giornata di Serie A. Ecco quanto arriva dall’Uruguay:

“Manuel Ugarte, all’80’, ha dovuto essere sostituito per un problema fisico, al suo posto è subentrato Fonseca, senza cambiare minimamente lo schema. Stessa situazione con Mathias Olivera, cinque minuti più tardi è entrato in campo Marcelo Saracchi. Mathias Olivera, visibilmente rattristato, ha lasciato il campo di gioco. Ha avuto un problema ed è in fase di valutazione”.

Attualmente non ci sono notizie chiare sull’entità dell’infortunio di Olivera. Si attendono maggiori novità nelle prossime ore.