Di Lorenzo 2.0: è un capitano nuovo e con il morale alle stelle quello tornato ieri a Castel Volturno

Dopo la doppietta in Nazionale, Di Lorenzo tornerà nel suo ruolo naturale per guidare gli azzurri verso la vittoria a Empoli.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si prepara a scendere in campo dal primo minuto nel prossimo match contro l’Empoli, con un morale decisamente alle stelle. In un’annata calcistica da incorniciare, il difensore toscano ha dimostrato di essere un elemento fondamentale sia per la sua squadra di club che per la Nazionale italiana.

Un capitano in crescita

Secondo l’edizione odierna di La Repubblica, Di Lorenzo sta scrivendo una nuova pagina della storia azzurra, come dimostrato dalla sua prestazione in Nations League. Nella sfida contro Israele, il capitano ha realizzato una doppietta, portando il suo apporto decisivo alla Nazionale, un onore che non si vedeva dai tempi di Lorenzo Insigne. La prestazione è stata particolarmente significativa, poiché Di Lorenzo è stato schierato titolare, un segnale della fiducia che gli allenatori ripongono in lui.

“Giovanni Di Lorenzo si sta abituando a riscrivere la storia azzurra e l’ha fatto di nuovo nello stadio di Udine, sullo stesso palcoscenico in cui guidò i suoi compagni il 4 maggio del 2023 alla conquista matematica del terzo scudetto. Questa volta aveva invece sulle spalle la maglia della Nazionale e l’ha nobilitata nel migliore dei modi: segnando in Nations League contro Israele una doppietta con la fascia di capitano sul braccio, un onore senza precedenti per un giocatore del Napoli”.

“L’ultimo a indossare i gradi dell’Italia – si legge ancora su Repubblica – era stato infatti Lorenzo Insigne il 4 giugno del 2018 contro l’Olanda a Torino, ma lo aveva fatto part time e solamente a gara già in corso, non partendo dal 1’. Per questo la soddisfazione che si è tolto Di Lorenzo è senza precedenti ed è un’altra conferma della grande crescita fatta nelle ultime stagioni dal difensore di origini toscane, tornato ieri pomeriggio a Castel Volturno con il morale alle stelle“,

L’Influenza di Spalletti e Conte

L’ascesa di Di Lorenzo è stata accompagnata dalla fiducia di due grandi tecnici: Luciano Spalletti e Antonio Conte. Entrambi hanno riconosciuto in lui un pilastro sia in campo che nello spogliatoio. Dopo mesi di voci su un possibile addio al Napoli, il difensore ha ritrovato la sua determinazione, continuando a migliorare anche dal punto di vista tattico. La sua recente prestazione con la Nazionale, dove ha giocato come braccetto in una difesa a tre, evidenzia la sua versatilità e adattabilità. Con la prossima partita contro l’Empoli, Di Lorenzo tornerà nel suo ruolo naturale di esterno.

“Merito anche della fiducia di Spalletti e Conte, che hanno avuto un ruolo decisivo per la rinascita del difensore azzurro, considerandolo entrambi un prezioso punto fermo in campo e nello spogliatoio. I propositi di addio al Napoli sono acqua passata e Di Lorenzo negli ultimi mesi è cresciuto molto anche dal punto di vista tattico, tant’è che la doppietta di Udine in Nazionale è stata firmata dal difensore partendo dal ruolo di braccetto in un reparto arretrato schierato a tre. A Empoli in campionato il capitano tornerà nel suo ruolo naturale di esterno con naturalezza. Ci sono altre pagine di storia da scrivere”.