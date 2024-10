Empoli-Napoli all’arbitro Abisso: un fischietto che rievoca l’emozione di un trionfo indimenticabile

L’arbitro della storica vittoria dello Scudetto nel 2023 dirigerà il match del 20 ottobre tra Empoli e Napoli.

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficialmente reso note le designazioni per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Tra le sfide in programma, spicca quella che vedrà il Napoli impegnato contro l’Empoli, in un match dal forte valore simbolico. A dirigere la partita sarà il signor Abisso, già protagonista nella storica vittoria del Napoli nel 2023, quando la squadra di Spalletti conquistò il suo terzo scudetto.

Il fischietto siciliano ha avuto l’onore di arbitrare la sfida di Udine, dove il Napoli si assicurò il titolo, un evento che rimarrà nella memoria dei tifosi azzurri.

Nel comunicato ufficiale dell’AIA, si riportano i nominativi degli arbitri e dei collaboratori per tutte le gare della giornata, sottolineando l’importanza di una direzione di gara imparziale e competente. Di seguito la sestina completa per la gara di domenica:

EMPOLI – NAPOLI h.12.30

ABISSO

MASTRODONATO – SCARPA M.

IV: SOZZA

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI