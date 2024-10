Serie A, si riparte da Empoli in grande stile: almeno 4.000 tifosi del Napoli al Castellani

Domenica 20 ottobre arriveranno oltre 4.000 tifosi del Napoli a Empoli, pronti a sostenere la squadra alla ripresa del campionato.

Dopo la pausa per le Nazionali, il Napoli è pronto a riprendere il suo cammino in campionato. La sfida contro l’Empoli si disputerà domenica 20 ottobre alle ore 12:30 e promette di essere un evento memorabile, soprattutto per l’entusiasmo dei tifosi partenopei.

Un settore ospiti affollato

L’attesa per il match è palpabile, con i tifosi del Napoli che non hanno esitato a riempire il settore ospiti dello Stadio Castellani. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, sono andati a ruba i 3.100 biglietti disponibili per il settore ospiti, ai quali si aggiungono i 767 biglietti per la tribuna adiacente. In totale, si prevede la presenza di almeno 4.000 tifosi napoletani a Empoli, pronti a sostenere la loro squadra del cuore.

Quella contro l’Empoli non è solo una partita da vedere, ma un’opportunità per il Napoli di allungare il distacco in classifica. La squadra di mister Antonio Conte, attualmente al vertice, dovrà affrontare la pressione di mantenere la leadership, soprattutto considerando che nel medesimo turno si giocheranno scontri diretti come Juventus-Lazio e Roma-Inter. La vittoria potrebbe essere fondamentale, soprattutto se i rivali non dovessero ottenere i tre punti.