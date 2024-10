Bruscolotti avverte: “Orario Empoli-Napoli? Una fregatura per i due allenatori. Ecco il vero obiettivo degli azzurri”

L’ex capitano del Napoli si sofferma sulla prossima sfida del Napoli che sarà ospite sul campo dell’Empoli domenica 20 ottobre.

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ha espresso preoccupazione per l’orario della prossima partita di Serie A contro l’Empoli, prevista per domenica 20 ottobre alle 12.30. Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, il noto ex difensore ha commentato: “L’orario delle 12.30 può essere un insidia per il Napoli nella partita contro l’Empoli? L’orario è una fregatura per i due allenatori. Detto questo è chiaro che i valori sono diversi, ma sono allenatori che si conoscono molto bene e quindi possono riuscire facilmente a prendere l’uno le misure sull’altro. Solo il campo sarà il giudice supremo, aspettiamo e vedremo”.

Ma a cosa può ambire il Napoli di Antonio Conte in questa stagione? Bruscolotti è ottimista: “I valori in campo e l’andamento di questo inizio di campionato fanno ben sperare. L’obiettivo stagionale è raggiungere la Champions League. Se si continua a giocare con questa spensieratezza, il Napoli potrebbe davvero centrare il suo traguardo”.

L’ex calciatore ha concluso con una nota positiva, sottolineando come i ragazzi in campo si divertano, un fattore che potrebbe fare la differenza nella corsa verso gli obiettivi stagionali.