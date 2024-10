Infortunio Lobotka, tendini del ginocchio tesi ma niente strappo: le ultime sui tempi di recupero

Il centrocampista del Napoli Lobotka ha rimediato un problema ai tendini del ginocchio: esami in corso per valutare i tempi di recupero.

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha subito un infortunio durante l’ultimo incontro con la Nazionale slovacca. Il giocatore ha avvertito un dolore nella zona della coscia, che ha subito allarmato lo staff tecnico.

Le ultime notizie provenienti dalla Slovacchia, riportate da Futbolov, rivelano che il problema potrebbe riguardare i tendini del ginocchio. Oggi Lobotka si sottoporrà a un’ecografia per determinare l’entità dell’infortunio e ricevere un quadro più chiaro della situazione.

In attesa dei risultati, Ľuboš Hlavena, moderatore di una rete televisiva slovacca, ha condiviso alcune informazioni rassicuranti: “I tendini del ginocchio si sono tesi, ma non sembra ci sia il rischio di uno strappo”. Questa notizia offre un barlume di speranza ai tifosi e allo staff del Napoli, poiché i tempi di recupero potrebbero non essere lunghi.

Secondo le prime stime, Lobotka potrebbe tornare in campo entro due settimane. In scenari ottimistici, si prevede che il centrocampista possa recuperare in circa dieci giorni. Le prossime ore saranno cruciali per ottenere indicazioni più precise, con i risultati dell’ecografia che potrebbero influenzare il programma di recupero.