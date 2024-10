Infortunio Lobotka, arriva una buona notzia per i tifosi

Lobotka sorride su Instagram: ecco perché i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo

Notizie calcio Napoli. Tra i tifosi del Napoli c’è apprensione per le condizioni di Stanislav Lobotka, che ha lasciato il campo anzitempo durante la sfida tra la Slovacchia e l’Azerbaigian a causa di un problema muscolare al flessore. Lobotka si è fermato all’83’, costretto a chiedere il cambio, destando preoccupazione in vista dei prossimi impegni del Napoli.

La buona notizia, però, arriva direttamente dallo spogliatoio. Lobotka ha condiviso un selfie sui suoi profili Instagram, sorridente insieme ai compagni di squadra, senza alcun segno di fasciatura. Un segnale che lascia ben sperare, in attesa degli esami medici previsti una volta tornato in Italia. Il sorriso del centrocampista potrebbe essere un primo indizio che l’infortunio non sia serio come temuto.

Il ritorno in Italia e gli accertamenti previsti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lobotka rientrerà in Italia oggi per sottoporsi agli accertamenti medici che stabiliranno l’entità del problema. È possibile che il centrocampista slovacco debba saltare la trasferta contro l’Empoli, ma la situazione sarà più chiara dopo gli esami strumentali condotti dallo staff medico del Napoli.

Antonio Conte spera di poter contare su Lobotka il prima possibile, dato che rappresenta una pedina fondamentale nello schema del Napoli. Un’assenza del centrocampista rischierebbe di complicare la preparazione della sfida contro l’Empoli, ma la fiducia resta alta, soprattutto alla luce dei segnali positivi arrivati nelle ultime ore.