Empoli, il Napoli riempie il Castellani, aperto un nuovo settore per i tifosi azzurri

Stadio Castellani pronto a tingersi d’azzurro per la sfida contro l’Empoli

Notizie calcio Napoli. Sarà un’invasione azzurra quella attesa domenica allo stadio Castellani di Empoli, dove il Napoli affronterà la squadra toscana con calcio d’inizio fissato alle 12:30. L’entusiasmo dei tifosi partenopei è stato scatenato dal via libera dell’Osservatorio, che ha ufficialmente permesso la trasferta, accendendo la voglia di sostenere dal vivo la squadra di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il club toscano ha deciso di aprire un ulteriore settore dello stadio per accogliere i tifosi azzurri, visto l’enorme numero di richieste per i biglietti. Saranno circa 4000 i sostenitori del Napoli presenti al Castellani: 3100 di loro occuperanno la Curva Sud, riservata agli ospiti, mentre altri 900 saranno sistemati nella tribuna Laterale Sud, settore appena concesso dal club empolese.

Tutto esaurito in arrivo: la passione dei tifosi azzurri non conosce limiti

La vendita dei biglietti per il match comincerà oggi pomeriggio e ci si aspetta un sold out lampo, vista l’enorme richiesta. La trasferta è aperta sia ai possessori della Fidelity Card, che avranno prelazione a partire da oggi alle 16, sia ai tifosi non fidelizzati, che potranno acquistare i tagliandi a partire da mercoledì.

L’atmosfera al Castellani si preannuncia bollente, con migliaia di sostenitori del Napoli pronti a colorare lo stadio d’azzurro. La grande affluenza arriva non solo da Napoli e dalla Campania, ma anche dalle regioni del Nord, dove molti tifosi partenopei non vedono l’ora di supportare da vicino la propria squadra.

