Raspadori nel mirino della Juve, l’agente: “Giuntoli lo rivuole”

Giuntoli vorrebbe portare Raspadori alla Juventus

Notizie calcio Napoli. Giacomo Raspadori è finito nel mirino della Juventus per rinforzare il reparto avanzato della squadra di Thiago Motta, che non sempre ha brillato in questa prima parte di stagione. Secondo le indiscrezioni, l’ex attaccante del Sassuolo ha un estimatore d’eccezione nella dirigenza bianconera: Cristiano Giuntoli, colui che ha voluto fortemente Raspadori al Napoli e che ora vorrebbe portarlo alla Juve, società di cui è dirigente.

Tinti: “Raspadori sta bene a Napoli, ma Giuntoli lo stima”

A commentare le voci di mercato ci ha pensato Tullio Tinti, noto procuratore sportivo italiano e agente di Raspadori, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Nicolò Schira, poi diffuse sui social. “Raspadori piace alla Juve? Sta bene a Napoli, ma Giuntoli lo conosce bene e lo stima“, ha affermato Tinti, lasciando intendere che, pur non essendoci nulla di concreto al momento, l’interesse da parte del club bianconero potrebbe effettivamente esistere.

“Il direttore della Juventus è l’ex del Napoli, è normale che abbia grande stima di Giacomo. Ma sono tutte cose premature“. Dichiarazioni che non chiudono del tutto le porte a un eventuale trasferimento, ma che allo stesso tempo lasciano intendere come, per ora, Raspadori sia ben saldo a Napoli.

Il futuro di Raspadori in bilico?

Il mercato è ancora lontano, ma il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe diventare uno dei temi più caldi delle prossime sessioni. Il Napoli, da parte sua, non ha alcuna intenzione di lasciar partire uno dei suoi giocatori più promettenti, ma l’interesse della Juventus e il legame con Giuntoli potrebbero rendere la trattativa intrigante e tutta da seguire. Per ora, i tifosi azzurri possono stare tranquilli, ma il mercato, come sempre, riserva sorprese.

