Sentenza storica: la Corte dei Conti dà ragione al Napoli. L’avvocato Testa spiega tutto

La corte dei conti assolve la SSCNapoli, vittoria sullo Stadio Maradona

Notizie calcio Napoli. La Corte dei Conti ha ufficialmente dato ragione alla SSC Napoli sull’utilizzo dello stadio Diego Armando Maradona per la trasmissione della partita scudetto Udinese-Napoli sui maxi-schermi. La sentenza conferma la legittimità dell’iniziativa e il corretto operato del club, come dichiarato dal legale della SSC Napoli, Arturo Testa.

Intervistato da Radio Crc, Testa ha sottolineato l’importanza di questa decisione, spiegando il percorso legale che ha portato alla vittoria: “Con grande soddisfazione, abbiamo ricevuto la sentenza della Corte dei Conti, che ha ribadito la legittimità dell’iniziativa del Napoli per garantire un evento di festa ai tifosi. La procura contabile aveva sollevato dubbi sull’uso dello stadio per eventi non direttamente legati alle partite casalinghe, ma la sentenza è stata chiara nel riconoscere la correttezza del nostro operato.”

L’avvocato ha spiegato come l’evento fosse stato organizzato per favorire l’ordine pubblico durante i festeggiamenti per lo scudetto: “L’obiettivo era garantire un punto di ritrovo sicuro per i tifosi, vendendo biglietti a prezzo simbolico per coprire i costi organizzativi e devolvendo il ricavato in beneficenza. Tutto è stato svolto nella massima trasparenza e la Corte lo ha riconosciuto.”

Una sentenza che cambia le regole del gioco

La decisione della Corte dei Conti potrebbe rappresentare un importante precedente per il futuro. “Questa sentenza può diventare un precedente a livello nazionale,” ha detto Testa. “Conferma che il club può utilizzare il proprio stadio per eventi di natura diversa dalle partite, nel rispetto delle convenzioni stabilite con il Comune.”

Il risultato della causa non solo rassicura il club, ma rappresenta anche una vittoria simbolica per i tifosi e per la città, che può continuare a usare il Maradona come un luogo di aggregazione, anche per celebrazioni ed eventi speciali.

