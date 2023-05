Gli occhi del Mondo sul Napoli: “Mai visto nulla di simile”

Due stadi esauriti, centinaia di migliaia di richieste di biglietti e milioni di spettatori in tutto il mondo: la partita tra Udinese e Napoli attira l’attenzione globale.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Gli occhi di tutto il mondo su Napoli e sul Napoli: numeri spaventosi mai visto nulla di simile. Sale la febbre azzurra in vista dell’ormai prossimo fischio di inizio di Udinese-Napoli in programma alla Dacia Arena alle 20.45.

Udinese-Napoli è una sfida che passerà alla storia a prescindere da come finirà perché è riuscita a riempire due stadi contemporaneamente: quello dove si giocherà, ovvero la Dacia Arena di Udine, e il Diego Armando Maradona. Numeri spaventosi considerando che, a prescindere dai due sold-out, c’era una richiesta di almeno quattro volte la capienza dell’impianto partenopeo: circa 200mila persone hanno infatti provato ad acquistare il biglietto per vedere la sfida sui maxi-schermi a Fuorigrotta.

Saranno centinaia di milioni i tifosi e gli appassionati di calcio di tutto il mondo che vedranno la partita: tutti gli occhi sono puntati sulla squadra di Luciano Spalletti e sulla città di Napoli che è pronta ad esplodere di gioia come a capodanno. Il tricolore manca dal 1990 e in tutti questi anni non è mancato il dolore sportivo generato dal fallimento. Grazie al presidente Aurelio De Laurentiis la squadra ed il club sono tornati ai livelli che gli competono. E ora il grande trionfo è vicino.

Bruno Giordano seguirà la gara in tv con alcuni amici ma non dimentica lo scudetto vinto con la maglia del Napoli nel 1987 e ricorda bene anche le parole degli avversari della Fiorentina nel giorno in cui arrivò il primo storico titolo: “Avevo Oriali al mio fianco che giocava con la Fiorentina e mi disse di non aver mai visto uno spettacolo del genere. Il cielo era già tutto azzurro. Il pubblico ci ha ascoltato, chiedemmo di non invadere il campo e noi siamo stati sotto le curve con loro per festeggiare. Insieme cantavamo cori per Diego, non c’è mai stata invidia, siamo sempre stati pronti a sostenerlo“.