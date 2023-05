LIVE Udinese-Napoli: Sorpresa formazione, giocano Elmas e Ndombele titolari

Live Udinese-Napoli, dopo 33 anni di attesa, il Napoli è a un passo dal conquistare il terzo Scudetto della sua storia. La città si ferma e i tifosi si preparano per la grande festa.

Dopo un’interminabile attesa di 33 anni, ci siamo. Questa volta per davvero. Soltanto un punto separa il Napoli dalla conquista del terzo Scudetto della sua storia. Manca solamente l’ultimo passo, quello che conduce verso la gloria e che si appresta a far impazzire di gioia una città intera che da troppo tempo sognava di rivivere le fortissime emozioni che il club azzurro aveva saputo regalare nel 1987 e nel 1990, ovvero gli anni dei precedenti due trionfi.

Di fronte a Osimhen e compagni si frappone l’ostacolo Udinese, con Sottil intenzionato a varare il 3-5-1-1 con Nestorovski in qualità di unica punta, sorretta da Pereyra. A centrocampo, Lovric e Samardzic agiranno ai lati di Walace mentre Ehizibue e Udogie si spartiranno le corsie esterne. In difesa, solito schieramento a tre a protezione di Silvestri: Becao, Bijol e Perez dal primo minuto.

Spalletti, invece, punta allo Scudetto affidandosi alle proprie stelle: Osimhen e Kvaratsekhelia compongono i due terzi del tridente completato da Lozano, in netto vantaggio su Elmas. A centrocampo Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski interni. In difesa Rrahmani al fianco di Kim, mentre Di Lorenzo e Olivera agiranno rispettivamente a destra e a sinistra. In porta c’è Meret.

Udinese-Napoli: Il Popolo Azzurro si Prepara per la Grande Festa Scudetto

Che il popolo napoletano sia pronto lo si era facilmente intuito da diverse settimane e soprattutto domenica scorsa, quando il goal di Olivera alla Salernitana sembrava ormai aver apparecchiato la grande festa, poi rimandata dal sigillo di Dia che ha congelato, ma solo momentaneamente, il tutto. Questa sera anche lo Stadio Maradona aprirà i cancelli ai tifosi che nel ‘loro’ impianto potranno seguire il match che verrà proiettato sugli otto maxi schermi fatti installare per il grande evento. Lo stadio del Napoli farà registrare il tutto esaurito per la serata che può valere il tricolore. I tornelli apriranno dalle ore 18.00.

L’attesa e la passione azzurra nel frattempo continua a salire di intensità: dai cori e gli sventolii di bandiere ai piedi del murales di Maradona, sino a Piazza Plebiscito ‘tinta’ di azzurro, passando per Udine, dove il Napoli proverà a scrivere.

DOVE VEDERE UDINESE-NAPOLI

Udinese-Napoli è visibile in diretta esclusiva su DAZN: non si tratta di una delle tre partite visibili anche su Sky.

La sfida tra Udinese e Napoli sarà visibile in diretta tv utilizzando DAZN smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

In streaming DAZN è utilizzabile tramite sito con tablet, smartphone, pc o notebook o con l’applicazione su tablet e smartphone.

FORMAZIONI UDINESE-NAPOLI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.