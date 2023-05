Striscione a Napoli celebra la frase in napoletano di Spalletti sullo scudetto

Un colorato striscione a Napoli omaggia Luciano Spalletti e la sua frase in dialetto napoletano sulla lotta per lo Scudetto, confermando la sintonia tra il tecnico e la città.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha dimostrato di essere ormai un cittadino napoletano a tutti gli effetti. Durante la conferenza stampa di presentazione di Udinese-Napoli, il tecnico toscano ha utilizzato una frase in dialetto napoletano per descrivere l’attesa per lo Scudetto: “Questo Scudetto è qualcosa che esce dagli schemi. Ce lo stamm’ trezzianno chianu chianu, come dicono a Napoli.

Ho saputo fin dall’inizio che avevo a che fare con giocatori purosangue, mi fa piacere che in poco tempo abbiano fatto vedere subito a tutti la loro qualità e il loro carattere.

Se arriverà, sarà qualcosa che esce dagli schemi. Ne trarrebbero vantaggi non solo il Napoli e la città, ma tutti gli addetti a questo sistema. I nostri calciatori lo meritano per quello che hanno fatto, ora bisogna fare questi ultimi metri che sono i più difficili”.

Nelle ultime ore, nelle strade di Napoli è apparso uno striscione colorato che rende omaggio alla frase in napoletano di Spalletti: “Cio’ stam’ terzian!”. Questo gesto testimonia la sintonia tra il tecnico e la città partenopea e conferma l’attaccamento del popolo napoletano alla sua squadra e al suo allenatore.

Il rapporto tra Spalletti e i tifosi napoletani si è consolidato nel tempo e la citazione dello Scudetto in dialetto napoletano ne è la dimostrazione. Ora, la città e i suoi abitanti attendono con trepidazione l’epilogo del campionato, pronti a festeggiarre insieme questa importante vittoria.