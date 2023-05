Zola risponde ai detrattori: “Napoli, scudetto vinto con stile e classe”.

Gianfranco Zola difende il trionfo del Napoli, sottolineando come lo Scudetto sia stato conquistato con stile e classe, e commenta l’attuale situazione del calcio italiano.

Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha definito il trionfo degli azzurri in serie A come uno “Scudetto di classe e stile“. Durante la Rolex Pro-Am di golf, evento che anticipa l’Open d’Italia, Zola ha voluto rispondere ai detrattori: “Quando arriverà, quello del Napoli sarà uno scudetto estremamente meritato. Il Napoli ha vinto questo campionato con stile e classe, nessuno può metterlo in dubbio”.

L’ex giocatore azzurro, che ha indossato la maglia del Napoli dal 1989 al 1993, ha anche commentato l’attuale situazione del calcio italiano, in particolare l’imminente derby milanese in Champions League: “Sì, è una stagione molto importante per il calcio italiano che vive di questi momenti. Sono risultati che contribuiscono ad aumentare l’entusiasmo. C’è ancora tanto da fare, ma questi riconoscimenti, meritati, fanno ben sperare“.

Zola ha poi parlato dell’ex compagno di squadra e amico Gianluca Vialli, che lo ha introdotto al mondo del golf: “Per primo mi ha avvicinato al golf trasmettendomi questa passione. Quello che lui ha fatto e rappresentato, lo sappiamo tutti. L’esperienza che abbiamo condiviso a Londra e al Chelsea, insieme a Roberto Di Matteo, ha fatto sì che potessimo apprezzare ancora di più le sue qualità. Ci manca enormemente”.

Con queste parole, Gianfranco Zola riconosce e celebra il valore dello Scudetto vinto dal Napoli, dimostrando che, nonostante le critiche, il club partenopeo ha ottenuto un risultato di grande rilievo, che contribuisce a rafforzare il prestigio del calcio italiano.