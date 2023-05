Tifoserie italiane ostili ai festeggiamenti dello Scudetto del Napoli: «Avranno risposte adeguate»

Cresce il numero di tifoserie italiane contrarie ai festeggiamenti del Napoli per la vittoria del terzo scudetto nelle loro città, aumentando le tensioni e le preoccupazioni per la sicurezza.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Tifoserie italiane ostili ai festeggiamenti dello Scudetto del Napoli: tensione e preoccupazioni per la sicurezza

Il numero di tifoserie italiane contrarie ai festeggiamenti del Napoli per la vittoria del terzo scudetto nelle loro città continua a crescere. Tra queste, tifosi di Salernitana, Juventus, Varese, Torino, Atalanta e Udinese manifestano la loro ostilità verso le celebrazioni dei tifosi azzurri “fuori sede” o in trasferta. Un clima ostile che si scontra con il desiderio di festeggiare dei 35 milioni di tifosi napoletani sparsi nel mondo, secondo una ricerca Nielsen.

Ultras dell’Udinese emettono un comunicato che attira l’attenzione delle forze dell’ordine. Il messaggio, diffuso dalla Curva Nord dell’Udinese, afferma: «Udine è solo bianconera. Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera rispetto!». Questo tipo di avvertimenti potrebbe essere considerato come minacce, e la Questura di Udine monitora attentamente la situazione.

La tensione tra le tifoserie di Udinese e Napoli risale al 2010, quando ci furono scontri con numerosi feriti fuori dallo stadio Friuli. Da allora, la Curva Nord dell’Udinese intona cori contro i napoletani a ogni partita. Le forze dell’ordine sono in massima allerta.

Il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha annunciato l’aumento delle misure di sicurezza attorno alla squadra del Napoli, che si fermerà in Friuli per due notti. Allo stadio Dacia Arena, sono attesi almeno 12 mila tifosi ospiti in tutti i settori. Marchesiello spera che la collaborazione tra le autorità e l’Udinese Calcio possa contribuire a mantenere la situazione sotto controllo e garantire una festa popolare senza problemi di ordine pubblico.

Tuttavia, Udine non è l’unica città a manifestare ostilità nei confronti dei tifosi del Napoli. Messaggi simili sono circolati su internet e sui social media, attribuiti alle tifoserie di Atalanta, Varese e Juventus. Nel frattempo, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato che la squadra ha vinto “lo scudetto dell’onestà“, sottolineando l’importanza di seguire le regole.